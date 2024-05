Serie B, gli squalificati dopo la 38ª giornata: batoste a Venezia e Spezia

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco del calciatori squalificati in Serie B dopo la 38ª giornata. Continua la grande festa in casa Como dopo la storica promozione nel massimo torneo italiano, delusione in casa Venezia. Definita anche la griglia playoff con Catanzaro-Brescia e Palermo-Sampdoria.

L’Ascoli è matematicamente in Serie C. Il playout sarà tra Bari e Ternana in uno scontro che si preannuncia molto equilibrato.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell’11 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 17.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcuni fumogeni costringendo l’Arbitro, al 10° del primo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara, ed alcuni petardi uno dei quali feriva leggermente il Responsabile dell’Ordine Pubblico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi ed alcuni fumogeni costringendo l’Arbitro, al 15° del secondo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara; per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversari; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, durante il minuto di silenzio, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e due petardi uno dei quali feriva leggermente una persona posizionata a bordo campo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi ad alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni ed alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco cinque fumogeni causando, in un’occasione, la momentanea interruzione della gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALTARE Giorgio (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

DAVI Simone (Sudtirol): per avere, al 41° del secondo tempo, a giuoco fermo, nel tentativo di recuperare il pallone dalle mani di un avversario, colpito lo stesso con una manata all’altezza del collo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPORESE Michele (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

DELPRATO Enrico (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ELLERTSSON Mikael Egill (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IOVINE Alessio (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MERKAJ Silvio (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NEDELCEARU Ionut (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PITTARELLO Filippo Maria (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTORO Simone (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERRETTI Andrea (Feralpisalo’): per avere, al termine del primo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.

e) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSETTI Marco (Como): per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.