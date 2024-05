Serie B, gli squalificati dopo la 36ª giornata: out 9 calciatori

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 36ª giornata del campionato di Serie B. Il Parma continua la grande festa dopo il pareggio sul campo del Bari e la promozione matematica in massima categoria. Ad un passo dall’obiettivo anche il Como della coppia Roberts-Fabregas.

Nelle zone alte della classifica vittorie anche di Cremonese e Catanzaro rispettivamente contro Pisa e Venezia. Scatto playoff della Sampdoria (0-1 contro il Lecco) e in zona salvezza 3 punti importantissimi per lo Spezia. Ecco tutti gli squalificati in Serie B.

Tutti i provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 2 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOLOCA Gabriele (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LEPORE Franco (Lecco): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SVERKO Marin (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ABIUSO Fabio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BALESTRERO Davide (Feralpisalo’): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CALO Giacomo (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DAVI Simone (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LOCHOSHVILI Luka (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOUNAS Dimitrios (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STANTE Mattia (Ternana): per essere, al 47° del secondo tempo, uscito indebitamente dall’area tecnica.

NON ESPULSI

AMMENDA DI € 5.000,00

ARMENIA Paolo (Cremonese): per avere, durante il recupero del secondo tempo, in prossimità del recinto di giuoco, rivolto ripetutamente all’Arbitro una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale e dai collaboratori della Procura federale.