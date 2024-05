Superga, l’anniversario della tragedia: il Grande Torino rivive al Museo di Coverciano

CalcioWeb

Il Torino ha indossato una maglia speciale nel match di ieri contro il Bologna (0-0 il risultato finale) in occasione del 75° anniversario della tragedia di Superga. Al Museo del calcio è possibile rivivere il ricordo del Grande Torino attraverso diversi cimeli: dalla maglia granata di Virgilio Maroso, indossata in occasione della tournée in Brasile nell’estate del 1948, alla maglia azzurra vestita da Romeo Menti in Nazionale.

Il Museo già ospitava un altro cimelio appartenuto all’ex calciatore di Vicenza: una spilla della Fiorentina, una sua ex squadra. Dopo lo schianto sulle colline di Superga l’ex Ct Vittorio Pozzo riconobbe proprio dalla spilla il corpo senza vita di Menti.

Gli altri cimeli

Sono esposti al Museo del calcio anche i parastinchi e le sigarette di Aldo Ballarin ritrovati sul luogo della tragedia, la tessera postale di riconoscimento di Valentino Mazzola e la medaglia d’oro alla sua memoria.

Al Museo del calcio è conservata la divisa di Carlo Parola: è la maglia numero 5 con cui giocò la partita Italia-Austria, disputata il 2 aprile 1950 e valevole per la Coppa Internazionale.

Le parole di Gravina

“Il Grande Torino è un vero e proprio monumento nazionale. Coltivarne la memoria e rendergli onore in occasione dell’anniversario della tragedia di Superga alimenta il senso di condivisione su valori quali l’unità e il rispetto, travalicando il mero significato sportivo. Quella squadra di immortali e la straordinaria partecipazione collettiva che l’ha assurta a mito rappresentano una pagina significativa della storia Repubblicana”. Con queste parole il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto ricordare il Grande Torino.