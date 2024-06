Conte al Napoli, il commento di Salvini: frecciatina velenosa al ‘suo’ Milan

CalcioWeb

Antonio Conte è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Napoli. Un colpo targato Aurelio De Laurentiis che ha fatto firmare all’ex Inter e Juventus un contratto che lo legherà al club partenopeo fino al 2027. La notizia del suo arrivo ha dato decisamente una scossa a Napoli, in quanto si è aperto un nuovo capitolo non solo per il club, dopo la delusione della scorsa stagione chiusa con il decimo posto in classifica, e con gli scarsi risultati ottenuti dai precedenti allenatori, ma anche per la città, dove il calcio è un pezzo di vita e di storia.

Con la nomina di Conte alla guida del Napoli le squadre rivali potrebbero sentirsi “intimorite” dalla sua presenza. Conte è un allenatore di successo, con un passato di vittorie sia in Italia sia in Inghilterra. Allo stesso tempo, molte squadre riconoscono il valore della squadra partenopea come club di grande importanza. La vittoria dello scudetto nel 2023 lo ha dimostrato e l’arrivo di Conte è un segnale di forte cambiamento e ambizione per il club. I tifosi e gli appassionati di calcio sono quindi in attesa di vedere come sarà il Napoli sotto la sua guida.

Il commento di Salvini su Conte

Anche Matteo Salvini ha commentato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli con un tono scherzoso e leggermente invidioso, tipico di un tifoso rivale. “Conte al Napoli? Da milanista dico che se l’avesse preso il Milan sarei stato contento…“. La squadra rossonera invece si legherà a Paulo Fonseca, profilo di secondo piano che ha incontrato le perplessità della tifoseria.