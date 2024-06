Baggio rapinato e picchiato in villa: svelati nuovi retroscena agghiaccianti

CalcioWeb

Sono stati momenti di grande paura per Roberto Baggio, ex fuoriclasse del calcio italiano. Il 57enne è stato vittima di una violenta rapina in villa e le conseguenze sono state pesanti. “Lo hanno picchiato forte”, sono state le parole del cognato.

“Ho reagito perché ho visto la mia famiglia in pericolo”, sono state invece le parole del ‘Divin Codino’. Due rapinatori sono entrati nella casa dell’ex calciatore, colpendo il padrone di casa con il calcio della pistola. L’episodio si è verificato nel corso di Spagna-Italia, gara valevole per la fase a gironi di Euro 2024. Baggio ha rimediato punti sutura, lividi e tanto spavento.

I dettagli sulla rapina

Una volta all’interno della villa, i ladri hanno iniziato a portare via tutto: soldi, gioielli, orologi e altri effetti personali. La cifra complessiva del bottino non è stata quantificata ma si tratta di somme elevate. I ladri non sono riusciti ad entrare nella stanza dei trofei.

Secondo le ultime notizie il circuito di video-sorveglianza era stato danneggiato dalle forti piogge e il sistema di allarme si attiva solo in condizioni di buio pesto. I rapinatori hanno colto alle spalle l’ex calciatore e la sua famiglia. “Era appena iniziato l’intervallo della partita. Improvvisamente mi sono trovato davanti questi individui con i passamontagna. Pensavo fossero solo in due e li ho affrontati per difendere mia moglie e i miei figli. Poi sono arrivati altri due, poi un quinto. Fuori c’era un’altra persona, il palo. Mi hanno immobilizzato e colpito. Sono finito a terra”, le parole del Divin Codino a ‘Repubblica’.