Baggio picchiato e derubato, il messaggio sulle sue condizioni: “mi rimane solo…”

“Desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie“. Sono state queste, le prime parole che Roberto Baggio ha rilasciato dopo la rapina subita ieri sera. L’ex pallone d’oro, è stato derubato e ferito da alcuni malviventi nella sua abitazione, ad Altavilla Vicentina, mentre assieme alla famiglia stava guardando la partita Spagna-Italia.

“In simili circostanze – ha ribadito Roberto Baggio – può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura“.

Secondo quanto ha poi riferito il suo storico manager, Vittorio Petrone, “l’aggressione fulminea, in piena luce, non ha consentito l’accensione di tutti i migliori sistemi di sicurezza di cui la villa è dotata. Ora, da quanto accaduto, potenzieremo ulteriormente i sistemi di rilevazione diurna in tutto il perimetro“.