Calciomercato, Alexis Sanchez cambia maglia: è testa a testa in Serie A

Alexis Sanchez è in scadenza dall’Inter al 30 giugno e le possibilità di rinnovo sono quasi pari allo zero. L’esperienza in nerazzurro è stata dai due volti e soprattutto negli ultimi mesi il cileno ha trovato sempre meno spazio. Il calciomercato in Serie A è pronto ad entrare nel vivo e il nome dell’ex Udinese circola con insistenza.

Il cileno è un calciatore ancora in grado di fare la differenza nel massimo campionato italiano, soprattutto in squadre in lotta per la salvezza. Si tratta di un classe 1988 con almeno uno o due stagioni ad alto livello. E’ un attaccante di grandissima qualità, velocità e con capacità in fase realizzativa.

Il testa a testa in Serie A

Si preannuncia un testa a testa in Serie A per assicurarsi le prestazioni di Alexis Sanchez. E’ andato già un scena un ritorno di fiamma dell’Udinese ed i primi contatti sono stati importanti per gettare le basi di un accordo.

Un’altra squadra in contatto con il cileno è il Como. La compagine della coppia Fabregas-Roberts è reduce dalla storica promozione in Serie A ed è alla ricerca di calciatori di qualità ed esperienza. Il nome in cima alla lista è proprio quello del cileno.

Sanchez e Fabregas hanno condiviso lo spogliatoio del Barcellona e adesso potrebbero ritrovarsi in una squadra ambiziosa.