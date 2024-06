Calciomercato Atalanta, intrigo De Ketelaere: così il riscatto rischia di saltare

CalcioWeb

Il riscatto di Charles De Ketelaere rischia di diventare un vero e proprio giallo nel calciomercato estivo dell’Atalanta. Il talento era arrivato, nella scorsa sessione di mercato estiva, in prestito dal Milan dopo una stagione terribile. In rossonero, De Ketelaere non era riuscito a mantenere le alte aspettative legate al suo acquisto: poche presenze da titolare, nessun gol, tante prestazioni insufficienti fra i mugugni di San Siro.

L’arrivo a Bergamo è stato accompagnato da un po’ di scetticismo ma la cura di Gasperini ha riportato CDK ai fasti del Brugge: 10 gol e 8 assist nella stagione in cui ha alzato, insieme agli altri compagni, l’Europa League. Una permanenza scontata… non proprio.

Atalanta, si complica il riscatto di De Ketelaere

“Scontata” è il termine esatto ma di scontato, per ora, non c’è nulla. Trattenere De Ketelaere è uno degli obiettivi del calciomercato estivo dell’Atalanta, ma non alle condizioni poste in estate. Gli orobici vorrebbero uno sconto. Del resto, il calciatore è stato valorizzato dalla stagione passata a Bergamo e, in caso di nuovo flop e ritorno alla base, il Milan si sarebbe ritrovato un talento ancor più svalutato pronto per un altro prestito o magari per una cessione vicina a una decina di milioni.

La base dell’accordo con il Milan era quello di un riscatto a 23 milioni più un 10% sulla futura rivendita: l’Atalanta vorrebbe abbassare la cifra del riscatto sotto i 20 milioni o eliminare la clausola sulla futura rivendita. Il Milan, per ora, fa muro e vuole far valere le condizioni in essere. Entro il 14 giugno l’Atalanta dovrà fare la sua scelta.

Che succede se De Ketelaere torna al Milan?

Il Milan sembra avere il coltello dalla parte del manico. È vero che i rossoneri vorrebbero incassare al più presto e dirottare i 23 milioni di CDK direttamente sul mercato in entrata ma è anche vero che, dopo essere stato valorizzato, De Ketelaere è adesso più facile da rivendere. Il Milan è convinto di poter trovare un altro club disposto a sborsare una ventina di milioni e inserire una clausola sulla futura rivendita del calciatore. Il calciomercato estivo dell’Atalanta si basa, invece, su altre valutazioni: De Ketelaere vale quella spesa? A costi inferiori si può trovare un calciatore più utile agli schemi di Gasperini? Intanto il giallo De Ketelaere continua.