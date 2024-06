Calciomercato Bologna, Zirkzee è il passato: 4 bomber per sostituirlo

CalcioWeb

Dopo l’ottima stagione appena conclusa, Joshua Zirkzee è finito nel mirino di diversi club italiani e stranieri. Il Milan sembra molto vicino al calciatore e, una volta sistemati i dettagli sulle commissioni degli agenti, il gigante olandese potrebbe vestire di rossonero. Il calciomercato del Bologna dovrà passare, per forza di cose, dall’acquisto di una prima punta.

Zirkzee è stato un calciatore fondamentale per il raggiungimento della Champions League con Thiago Motta e il nuovo tecnico Vincenzo Italiano ha chiesto alla società un bomber altrettanto in grado di trascinare la squadra nel doppio impegno italiano ed europeo.

Mercato Bologna, Pavlidis nel mirino: ma occhio alle alternative

Il primo nome sul taccuino della squadra di calciomercato del Bologna è quello di Vangelis Pavlidis. L’attaccante dell’AZ Alkmaar, club dal quale i felsinei hanno già prelevato Beukema, Odgaard e Karlsson, ha chiuso la stagione con 29 gol all’attivo attirando anche le attenzioni di una big di Serie A. Il costo è di circa 18 milioni di euro.

Non mancano però le alternative. La prima è Strand Larsen del Celta Vigo, gigante norvegese autore di 13 reti in 37 partite in Liga: è valutato 25 milioni. Attenzione a Jhon Duran dell’Aston Villa, giovane e talentuoso colombiano che in Premier League ha trovato poco spazio ma ha segnato 5 gol in 23 partite: può venir via sotto i 20 milioni e il club inglese è costretto a fare cassa. Armando Broja è in uscita dal Chelsea e piace anche al Milan, 25 anni e nel giro della nazionale albanese: potrebbe partire per 15 milioni.