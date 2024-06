Calciomercato, intreccio in porta tra Inter e Genoa: i nomi

CalcioWeb

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e una situazione in fase di evoluzione è quella relativa ai portieri. L’Inter è alla ricerca di un estremo difensore per individuare un vice-Sommer e il nome in pole è quello di Martinez del Genoa.

Nelle ultime ore sono andati in scena contatti per valutare l’affare sotto l’aspetto economico. Il portiere, ovviamente, ha già dato l’ok al trasferimento.

Il sostituto al Genoa

Il Genoa non ha intenzione di farsi trovare impreparato e continua a sondare il mercato dei portieri. Secondo quanto riferito da Sky Sport l’ultimo nome è quello di Leo Roman del Real Oviedo.

Si tratta di un estremo difensore spagnolo classe 2000. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Maiorca, Sant Rafel e Penya Deportiva.