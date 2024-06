Calciomercato Juventus, Kaio Jorge al Cruzeiro: il prezzo di cessione è ridicolo

CalcioWeb

La Juventus ha definito una cessione molto discutibile soprattutto per le modalità economiche. E’ ufficiale il passaggio di Kaio Jorge al Cruzeiro per la cifra di… 7 milioni di euro. Il calciatore brasiliano è reduce dal rendimento altalenante con la maglia del Frosinone e da un infortunio ma le qualità non sono in discussione.

Stiamo parlando di un 22enne con importanti margini di miglioramento e con caratteristiche interessanti. Si tratta, infatti, di un attaccante di movimento in grado di disimpegnarsi su tutto il fronte offensivo soprattutto nel ruolo di prima punta o alle spalle di un attaccante forte fisicamente. I bianconeri hanno deciso di svendere un calciatore potenzialmente forte per appena 7 milioni di euro.

Il comunicato del Cruzeiro

“Il Cruzeiro comunica di aver raggiunto un accordo verbale per la cessione a titolo definitivo di Kaio Jorge, insieme a Juventus-ITA e allo staff dell’atleta.

L’attaccante è atteso a Belo Horizonte entro questa settimana. Se tutte le condizioni della trattativa verranno mantenute e l’atleta supererà le visite mediche, Kaio Jorge vestirà la maglia del Cruzeiro per le prossime cinque stagioni”. L’affare è stato definito per 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.