Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: i nomi in attacco secondo i bookie

In attesa di ufficializzare Fonseca nel ruolo di nuovo allenatore, il Milan è pronto a scatenarsi sul fronte calciomercato alla ricerca di calciatori in grado di fare la differenza in Serie A. Dopo l’addio di Giroud, un reparto pronto alla rivoluzione è l’attacco.

Oltre a Joshua Zirkzee, nome caldo negli ultimi giorni, è sempre viva la pista che porta al nome di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per fine prestito, e offerto a 3,50 dagli esperti Sisal e Better, stessa quota di un giovane in rampa di lancio come Benjamin Sesko, sloveno 2003 e autore di 18 gol in stagione con il Lipsia.

Gli altri nomi

Come riporta Agipronews, leggermente più distante per i bookie Mauro Icardi, ex capitano nerazzurro, dato a 5, mentre è lontano il colpo Viktor Gyokeres, con il bomber svedese dello Sporting Lisbona visto in rossonero a 12 volte la posta.