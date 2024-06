Calciomercato Roma, c’è l’accordo con il nuovo centrocampista: l’ultimo ostacolo è il club di appartenenza

CalcioWeb

La Roma continua il progetto con Daniele De Rossi in panchina e la dirigenza non ha intenzione di farsi trovare impreparata ai nastri di partenza per la prossima stagione. Il club giallorosso è in contatto per alzare l’asticella e puntare almeno i posti valevoli per la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, in casa giallorossa è salita alla ribalta la candidatura di Enzo Le Fèe, calciatore francese del Rennes. Secondo quanto riporta ‘Le Parisien’ il club giallorosso avrebbe raggiunto l’accordo con il calciatore classe 2000 per il trasferimento in giallorosso già dalla prossima stagione. Lo stipendio del calciatore (poco più di un milione di euro) rientra negli standard della Roma, discorso opposto invece per il cartellino. Il Rennes valuta il centrocampista almeno 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dai giallorossi.

Chi è Enzo Le Fèe

Enzo Le Fèe è un calciatore francese del Rennes. Si tratta di un centrocampista centrale tecnico e dotato di una buona visione di gioco, all’occorrenza si è adattato anche nel ruolo di esterno di centrocampo. Si è fatto apprezzare per le sue doti da ‘ combattente’ e si è messo in mostra anche sul fronte realizzativo e di assist.

Dopo la prima esperienza nel settore giovanile del Lorient, il centrocampista è stato prima promosso in seconda squadra e poi con i ‘grandi’. La definitiva consacrazione si è registrata al Rennes.