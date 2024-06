Calciomercato, contatto Roma-Torino: lo scambio prende forma

CalcioWeb

Le trattative di calciomercato entrano sempre più nel vivo e le squadre del campionato di Serie A sono pronte a scatenarsi. Due club destinati ad attuare tanti cambiamenti sono Roma e Torino, chiamate al riscatto dopo l’ultima stagione dai due volti.

In casa Roma l’allenatore Daniele De Rossi ha maturato la giusta esperienza mentre il Torino ha deciso di affidarsi a Paolo Vanoli dopo la bella promozione in Serie A sulla panchina del Venezia.

Scambio Roma-Torino

La Roma è alla ricerca di un esterno giovane e con capacità di imporsi ad alti livelli: il nome in cima alla lista è quello di Raoul Bellanova del Torino. Le richieste dei granata sono alte (almeno 25 milioni di euro) e nella trattativa potrebbe rientrare una contropartita.

Il Torino avrebbe chiesto informazioni per Nicola Zalewski, calciatore polacco con cittadinanza italiana. Le parti sono in contatto per definire la formula: l’affare potrebbe concludersi con la cessione a titolo definitivo di Bellanova, al Torino il prestito di Zalewski e un conguaglio.