Calciomercato Roma, Dybala verso l’addio: il sostituto arriva dalla Juventus

Nel futuro prossimo di Paulo Dybala è in programma il matrimonio con Oriana Sabatini, con tanto di restrizioni top secret, e forse anche un addio alla Roma. Lo ‘sgarbo’ arriverebbe da un ex giallorosso del passato recente, anzi recentissimo, come Josè Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahce, che vorrebbe portare il talento argentino in Turchia e farne il simbolo del suo progetto ambizioso. Una notizia che cambia totalmente i piani del calciomercato della Roma costretta a perdere anche Lukaku pronto al ritorno al Chelsea.

Roma, occhi su Federico Chiesa per sostituire Dybala

Se la Roma dovesse rinunciare a Dybala avrebbe bisogno di rimpiazzare un vuoto di personalità, immagine e talento non indifferente. La priorità del calciomercato della Roma, a quel punto, sarebbe trovare un sostituto all’altezza e che rispecchi tali caratteristiche. La dirigenza giallorossa potrebbe pescare direttamente in Serie A.

L’interesse fra la Roma e Federico Chiesa non è un mistero. Già nelle scorse settimane, quando con Allegri il rapporto si era ormai raffreddato, Chiesa aveva aperto a un possibile addio. Il contratto in scadenza 2025 è un problema per la Juventus che sembra intenzionata ad abbassare il monte ingaggi mentre le richieste del calciatore vanno verso il rialzo.

L’ipotesi di perderlo a parametro zero non è da prendere in considerazione. Chissà, dunque, che davanti a un’offerta da almeno 30-40 milioni possa arrivare la stretta di mano decisiva.