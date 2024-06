Paolo Vanoli nuovo allenatore del Torino: i dettagli del contratto

CalcioWeb

Nelle scorse ore il Torino ha ufficializzato l’addio di Juric e, contestualmente, ha dato uno ‘storico’ indizio sull’imminente arrivo del nuovo allenatore. Come spiegato, il tragitto da percorrere era da Venezia a Torino e così è stato. Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore del Torino, lunedì arriverà in città fisicamente e potrà mettersi subito al lavoro per preparare la nuova stagione.

Paolo Vanoli al Torino: i dettagli del contratto

Dopo l’ottima stagione passata al Venezia, nella quale ha raggiunto la promozione attraverso i Playoff, Paolo Vanoli si prepara a disputare la sua prima stagione in Serie A con un club ambizioso e che da diversi anni insegue un piazzamento europeo. Vanoli ha firmato un contratto biennale nel quale è presente un’opzione per il terzo anno.