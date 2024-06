Calciomercato Serie A, le trattative delle ‘piccole’: duello Como-Genoa e attaccante al Cagliari

CalcioWeb

Entra sempre più nel vivo il calciomercato in Serie A e anche le piccole sono pronte a scatenarsi. La squadra più attiva è senza dubbio il Como, alla ricerca di calciatori di categoria dopo la promozione. In attesa di conferme sulle voci di un sondaggio per Varane, il club di Fabregas è alla ricerca di un portiere.

Il nome in cima alla lista è quello di Pau Lopez, estremo difensore del Marsiglia ed ex Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport nelle ultime ore si è registrato l’inserimento del Genoa di Gilardino, alla ricerca del sostituto di Josep Martinez, passato all’Inter. Pau Lopez valuta le offerte e ha dato priorità alla squadra di Fabregas. Sempre il Como ha definito l’arrivo dal Cagliari di Alberto Dossena. Il club ha già programmato le visite mediche per la giornata di sabato.

La mossa del Cagliari

Il Cagliari è pronto a piazzare il colpo Roberto Piccoli, di proprietà dell’Atalanta e nell’ultima stagione al Lecce. Sempre per l’attacco sondaggio per Nzola della Fiorentina.