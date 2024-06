Croazia-Albania, Ivana Knoll da impazzire: la tifosa croata incanta Amburgo | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Croazia e Albania sono in campo per il primo match della 2ª giornata di Euro 2024. La competizione entra sempre più nel vivo e passi falsi non sono più concessi. La squadra di Dalic è reduce dalla brutta prestazione contro la Spagna all’esordio, quella di Sylvinho dal ko contro l’Italia.

L’atmosfera al Volksparkstadion di Amburgo è bellissima ed i tifosi si scatenano sugli spalti. La tifosa croata Ivana Knoll continua a confermarsi in grandissima forma e il suo look infiamma gli spalti.

Ivana Knoll al Volksparkstadion

Ivana Knoll non abbandona mai la squadra e anche al Volksparkstadion di Amburgo è in primo piano. La croata indossa vestiti sexy ovviamente dai colori bianco-rossi della Croazia. “Siamo in pochi ma ci siamo. Andiamo!”, ha scritto la croata. Ecco le immagini in diretta dallo stadio.

