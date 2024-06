Di Francesco in Serie A: Empoli o Venezia? Una squadra nettamente in pole

CalcioWeb

Grande delusione in casa Empoli dopo il divorzio con Davide Nicola. L’ultimo incontro tra società e allenatore non ha dato i frutti sperati: le parti non hanno raggiunto l’accordo sulle strategie di calciomercato per la prossima stagione.

L’ex Salernitana è stato il protagonista principale della salvezza miracolosa dell’Empoli. Adesso è pronto per una nuova avventura: al Cagliari nel ruolo di sostituto di Ranieri.

Il sostituto all’Empoli

L’Empoli ha avviato i contatti per il sostituto e nelle ultime ore si è registrato lo scatto per Eusebio Di Francesco, reduce dall’amara retrocessione sulla panchina del Frosinone. L’ex Roma è stato contattato anche dal Venezia per il post-Vanoli ma al momento è vicinissimo alla panchina dell’Empoli.