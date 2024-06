Euro 2024, Djokovic carica la Serbia con un messaggio: tifosi in delirio

CalcioWeb

Serbia e Inghilterra sono in campo per il secondo match del Gruppo C di Euro 2024 e la gara ha già regalato tantissime emozioni. La gara si sblocca nel primo tempo con il solito gol di Bellingham: azione sulla destra di Saka, cross e colpo di testa vincente del calciatore del Real Madrid.

La Serbia non sta di certo demeritando contro una corazzata e una candidata alla vittoria finale. Novak Djokovic, campione serbo di tennis, ha mandato un video per caricare la squadra: “forza ragazzi, può essere un grande torneo. Io sono con voi”. I tifosi serbi hanno risposto con una vera e propria ovazione.