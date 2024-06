Serbia-Inghilterra, gol da attaccante vero di Bellingham | VIDEO

CalcioWeb

Euro 2024 continua a regalare spettacolo ed è arrivato il turno dell’Inghilterra, una delle principali candidate alla vittoria finale. La squadra di Southgate è in campo alla Veltins Arena di Gelsenkirchen contro la Serbia e un gol del solito Bellingham ha sbloccato l’incontro.

In avvio si registrano ritmi altissimi. Al 13′ il match si sblocca: azione sulla destra di Saka e cross in mezzo. L’inserimento di Bellingham è da attaccante vero e di testa supera l’incolpevole Rajkovic per il vantaggio inglese.

JUDE BELLINGHAM SCORES FOR ENGLAND WHAT A HEADER pic.twitter.com/ve9mpcjiVV — WolfRMFC (@WolfRMFC) June 16, 2024