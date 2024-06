Euro 2024, la Francia non decolla: un’altra prestazione deludente contro l’Olanda

CalcioWeb

Il percorso della Francia a Euro 2024 è sempre più deludente: la squadra di Daschamps ha conquistato 4 punti in due partite ma le prestazioni non sono state all’altezza. Alla Red Bull Arena di Lipsia è andata in scena la partita contro l’Olanda, una squadra compatta e di talento.

Dechamps non ha rischiato Mbappé, in panchina per precauzione dopo l’infortunio al naso rimediato nella partita contro l’Austria. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e le recriminazioni più grandi sono proprio degli Orange per un gol annullato. La gara si sblocca al 69′ con un tiro di Simons ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Dumfries considerato attivo.

Entrambe vittoriose all’esordio, restano in vetta alla classifica del girone in attesa dell’ultima giornata: i blues se la vedranno con la Polonia, ferma a 0 punti. Gli orange affronteranno l’Austria che ha battuto proprio i polacchi.

La classifica del Girone D di Euro 2024

Olanda 4 Francia 4 Austria 3 Polonia 0