Furie Rosse scatenate! Dominio della Spagna contro la Croazia: perché è una buona notizia per l’Italia

CalcioWeb

Grande prova di forza della Spagna nel primo match del Gruppo B di Euro 2024, in attesa della sfida dell’Italia contro l’Albania. La squadra di de La Fuente è una seria candidata alla vittoria di Euro 2024 come annunciato da CalcioWeb nella griglia di partenza. L’esordio è stato da impazzire per gioco, spettacolo e capacità realizzativa.

Bocciata la Croazia. La squadra di Dalic non è entrata mai in partita e ha confermato le perplessità della vigilia. Si tratta di una buona notizia per gli azzurri almeno per la corsa al secondo posto.

La sfida all’Olympiastadion di Berlino si è conclusa sul risultato di 3-0. Il primo tempo della Spagna è fantastico: Morata, Fabian Ruiz e Carvajal in gol. Nella ripresa si registra una leggera reazione della Croazia. All’80’ Petkovic ha sul piede l’occasione del gol del dischetto ma sbaglia il penalty e poi il gol viene annullato per invasione. Nel finale il risultato non cambia, finisce 3-0.

La classifica del Gruppo B di Euro 2024

Spagna 3 Italia 0 Albania 0 Croazia 0