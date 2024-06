CalcioWeb

La Polonia è a pezzi in vista dell’esordio a Euro2024. Dopo l’infortunio di Arek Milik, il CT Probierz deve fare i conti con altri infortuni. Ieri sera Lewandowski e Swiderski sono finiti ko nel corso dell’amichevole contro la Turchia.

Per Lewandowski sembrerebbe essere un piccolo problema risolvibile in pochi giorni, mentre per Swiderski verranno valutate le condizioni della caviglia. I calciatori si sono sottoposti ad accertamenti e l’esito è previsto già in giornata.