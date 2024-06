Formula 1, alta tensione: Alonso contro Leclerc e la Ferrari, il team radio velenoso

CalcioWeb

Si avvicina il gran premio di Formula 1 in Canada e la tensione è sempre più alta. E’ tornato grande entusiasmo in casa Ferrari dopo il trionfo di Leclerc al GP di Monaco e le prospettive per il futuro sono sempre più interessanti.

Fernando Alonso, ex Ferrari, ha alzato un polverone. Lo spagnolo si è sfogato via radio contro la ‘Rossa’ e in particolar modo contro Charles Leclerc. Secondo il grande ex, il monegasco avrebbe percorso l’ultima curva troppo lentamente nel corso delle FP2.

Il team radio velenoso

Fernando Alonso non si è risparmiato in un team radio velenoso: “Leclerc è il più lento di tutti nell’ultima curva. Niente specchietti. Questo è tipico della Ferrari”, è la stoccata dello spagnolo.