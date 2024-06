Formula 1, pole da impazzire di Norris! La griglia di partenza in Spagna

CalcioWeb

Le qualifiche di Formula 1 in Spagna hanno regalato spettacolo e l’attesa è altissima in vista della gara di domenica. L’ultimo gran premio in Canada si è concluso con il trionfo di Max Verstappen e con il rendimento molto deludente delle Ferrari.

Nel weekend spagnolo si sono registrati anche momenti di grande paura: un enorme incendio si è verificato nel paddock della McLaren, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Le qualifiche in Spagna

Nelle Q1 il miglior tempo è di Lewis Hamilton con il tempo di 1’12″143 su Leclerc, Verstappen e Norris. Eliminati Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Albon e Sargeant. Nelle Q2 si registra la reazione di Max Verstappen, primo e con un ottimo tempo. Eliminati Alonso, Bottas, Hulkenberg, Stroll e Zhou.

La pole è stata conquistata da uno strepitoso Norris, poi Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, Gasly, Perez, Ocon e Piastri. Penalizzato Sergio Perez.

La griglia di partenza

1ª Fila: 1. Norris 2. Verstappen

2ª Fila: 3. Hamilton 4. Russell

3ª Fila: 5. Leclerc 6. Sainz

4ª Fila: 7. Gasly 8. Ocon

5ª Fila: 9. Piastri 10. Alonso

6ª Fila: 11. Perez 12. Bottas

7ª Fila: 13. Hulkenberg 14. Stroll

8ª Fila: 15. Zhou16. Magnussen

9ª Fila: 17. Tsunoda 18. Ricciardo

10ª Fila: 19. Albon 20. Sargeant