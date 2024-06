Francia-Canada in differita: l’annuncio di Macron sconvolge programmazione Tf1

CalcioWeb

Non solo Italia-Bosnia, anche Francia-Canada si sono affrontate in amichevole e la sfida si è conclusa 0-0. La gara ha fatto discutere soprattutto per un altro motivo.

L’annuncio del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron di convocare nuove elezioni legislative dopo la vittoria del Rassemblement National alle elezioni europee ha sconvolto la programmazione di Tf1 che alle 21.15 doveva trasmettere l’amichevole di calcio tra Francia e Canada, l’ultima partita prima dell’Euro 2024 in Germania.

La partita, il cui fischio di inizio era stato spostato già proprio per le elezioni europee, è stata trasmessa in differita alle 21.30 dal canale francese che ha dato priorità a un dibattito politico per commentare l’annuncio di Macron.