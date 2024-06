Italia-Bosnia, l’analisi lucida di Luciano Spalletti dopo l’1-0

CalcioWeb

E’ fiducioso Luciano Spalletti dopo la vittoria in amichevole contro la Bosnia, prima dell’esordio a Euro2024. “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo palleggiato meglio in mezzo al campo, soprattutto nel primo tempo. Siamo mancati un po’ nell’ultimo passaggio e nel fare gol. Anche se ci sono stati degli atteggiamenti in alcuni momenti in cui non si è vista questa energia nel fare le cose, anche qualche retropassaggio un po’ morbido che ha permesso loro di pressarci”. Lo ha detto il ct della Nazionale azzurra Luciano Spalletti ai microfoni di Sky.

A decidere la gara un gol di Frattesi con tante occasioni anche per Scamacca, promosso dal tecnico. “Stasera ha fatto una buona partita, il portiere ha preso due palle bellissime. Ha scambiato, ha mandato dentro gli altri, è stata un’ottima gara”, ha sottolineato Spalletti sul suo attaccante a sei giorni dal match contro l’Albania. “Oggi abbiamo fatto quel che dovevamo fare, siamo convinti di avere una buona squadra, poi ci sarà da entrare nel clima di partita vera. Qualcosa dobbiamo migliorare. Tanto tempo non ce l’abbiamo”, ha concluso Spalletti.