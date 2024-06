“No, no, è dell’Italia, è corretto così”: il gesto di Sylvinho, Ct dell’Albania

CalcioWeb

Tre punti all’esordio per l’Italia a Euro 2024. La squadra di Luciano Spalletti si è imposta al Signal Iduna Park di Dortmund contro l’Albania con il punteggio di 2-1. Dopo il vantaggio di Bajrami dopo 22 secondi, gli azzurri hanno ribaltato il risultato con gli interisti Bastoni e Barella. L’Italia risponde alla Spagna.

L’Albania non è andata oltre un’occasione con Manaj nei secondi finali della partita. Un altro gesto è salito alla ribalta anche nel post-partita. L’allenatore Sylvinho, a un minuto dalla fine del recupero del primo tempo, è stato protagonista di un gesto di fair play. “No, no, no, è dell’Italia, è corretto così… è giusto!”, sono state le parole del Ct su una rimessa laterale contestata.