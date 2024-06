Juventus, ufficializzata una collaborazione per 11 anni: di cosa si tratta

CalcioWeb

La Juventus non si ferma: in attesa di ufficializzare i colpi sul calciomercato, il club bianconero si muove anche fuori dal campo. Nella famiglia della ‘Vecchia Signora’ è entrata ufficialmente Fanatics, piattaforma digitale leader nel settore dello sport.

“L’accordo, uno dei più completi e ambiziosi mai stipulati nel panorama del merchandising sportivo, avrà durata di 11 anni e accompagnerà la società bianconera fino al termine della stagione 2034/2035”, spiega il club bianconero in una nota ufficiale. Si tratterà di una nuova partnership globale che riguarderà l’e commerce, la vendita al dettaglio e la produzione del merchandising bianconero.

In questo modo, attraverso il nuovo store online, i tifosi della Juventus di tutto il mondo avranno accesso a una delle più ampie gamme di prodotti Juventus mai rese disponibili.

“Questa partnership ci consentirà di avvicinarci ai nostri tifosi in tutto il mondo, grazie alla distribuzione globale e ai nuovi investimenti che Fanatics realizzerà in accordo con la Juventus per sviluppare il nostro business e creare un’offerta di livello veramente mondiale per i nostri sostenitori” spiega Francesco Calvo, managing Director Revenue & Football Development della società della Continassa.