Lazio-Tudor, è finita: nome a sorpresa per il sostituto

Colpo di scena (o forse no) per la panchina della Lazio: è finita dopo pochi mesi l’esperienza di Igor Tudor in biancoceleste. L’allenatore croato non sarà più il tecnico dei biancocelesti nella prossima stagione. L’ex Juventus è subentrato a Maurizio Sarri lo scorso marzo, chiudendo la stagione con un buon rendimento e il settimo posto in classifica.

Gli ultimi incontri con il presidente Claudio Lotito non hanno portato i frutti sperati: le parti non hanno raggiunto l’accordo sulle strategie di calciomercato.

Il sostituto

La Lazio è già alla ricerca del sostituto e il nome in pole è quello di Marco Baroni, protagonista di un ottimo rendimento sulla panchina del Verona e della rottura con il club gialloblu. In corsa anche Stefano Pioli e Miroslav Klose.