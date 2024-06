Nuovo allenatore Verona, nome a sorpresa: scatto per il sostituto di Baroni

CalcioWeb

Possibile svolta sulla questione relativa al nuovo allenatore del Verona. La società gialloblu si è separata da Marco Baroni, vicinissimo alla Lazio, dopo il mancato accordo sul prolungamento del contratto dopo la salvezza raggiunta. Una situazione in cui gli scaligeri non pensavano di potersi ritrovare visto il rinnovo automatico del tecnico scattato al momento dell’ottenimento della matematica conferma della Serie A. Già inizia la caccia al sostituto.

Verona, Paolo Zanetti il preferito per la panchina

Per il posto di nuovo allenatore del Verona, negli ultimi giorni, è stata corsa a due fra Paolo Zanetti e Massimo Donati (in uscita dal Legnano). A spuntarla sembra essere stato il primo. Scatto decisivo nelle ultime ore, profilo molto gradito al ds Sean Sogliano. Paolo Zanetti dovrebbe firmare un contratto da 600.000 euro (stesso stipendio percepito all’Empoli) per due stagioni. Entro venerdì dovrebbe arrivare la fumata bianca.