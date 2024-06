Italia-Albania, le pagelle di CalcioWeb: Barella ‘falso invalido’, Dimarco batta le rimesse con i piedi!

CalcioWeb

Esordio con vittoria per l’Italia a Euro 2024. Gli azzurri superano una coraggiosa Albania che, nonostante la differenza tecnica evidente, passa addirittura in vantaggio sfruttando un pasticcio della difesa azzurra. Inizio shock ma reazione immediata. Prima Bastoni di testa, poi Barella con una gran conclusione da fuori area, portano il punteggio sul 2-1. Gli azzurri calano alla distanza ma difendono il 2-1 rischiando più volte di fare il terzo gol. Di seguito le nostre pagelle di Italia-Albania.

Promossi e bocciati di Italia-Albania

Donnarumma 6: lo vediamo all’inizio e alla fine della partita. Prende gol alla prima azione, su pasticcio difensivo. Ma il gol è sul suo palo e forse poteva fare meglio. Nel finale si riscatta con una gran parata su Manaj che nega il pari all’Albania. “Riscatto”.

Di Lorenzo 6: partita attenta in cui si alterna giocando a 4 e a 3 come braccetto. Duttile e preciso, sull’out di destra l’Albania fa poco o nulla. Conte apprezza, Spalletti pure. “Tuttofare”

Calafiori 6.5: esordio da applausi per il giovane centrale del Bologna in una posizione inusuale (centrale di destra a 4, solitamente gioca terzino sinistro o braccetto sinistro a 3, ndr). Bello il duello con Broja con tanto di scambio di colpi proibiti. In difesa sbaglia solo nel finale facendosi scappare Manaj. “Promosso”

Bastoni 6.5: prova a mettere una pezza sull’errore difensivo che porta al gol dell’Albania ma lascia spazio al tiro di Bajrami. Poi si fa perdonare con il colpo di testa che porta al gol dell’1-1. “Bastoni e carota”

Dimarco 5: Di Marco ha il mancino migliore dell’intera Nazione, lo stesso non si può dire delle mani. Pronti via e sbaglia la rimessa laterale che finisce per diventare un assist per Bajrami che non perdona. Un po’ impreciso sull’out di sinistra, mette lo zampino sul gol di Barella ma da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta di più. “Possiamo battere con i piedi la prossima volta?”

Barella 8: il migliore degli azzurri. Dà dinamismo e fosforo alla mediana, corre e lotta e prova anche a rifinire il gioco. Alla prima occasione utile scarica il pallone del 2-1 in fondo al sacco. E pensare che è stato in dubbio per tutta la settimana. “Falso invalido!”.

Jorginho 5.5: dorme sulla rimessa laterale di Dimarco che porta al gol dell’Albania, poi fa la classica partita ordinata in regia, senza grandi spunti. “Sbadiglio”

Chiesa 7: dopo una stagione intera passata a giocare a 2 con Allegri alla Juventus, con risultati di dubbio gusto e cambi continui, in Nazionale torna finalmente a giocare sulla fascia e i risultati sono decisamente differenti. Scatti, dribbling, tiri in porta, il difensore dell’Albania prova a fermarlo prendendolo (letteralmente, con le mani) per le caviglie. “Vado al Max… no, non quel Max…”

Frattesi 6.5: buona partita quella di Frattesi al quale manca solo il gol. Continue incursioni fra le linee, ottima l’intesa con Scamacca. Si vede negare il 3-1 da una gran parata di Strakosha. “Ficcante”

Pellegrini 6.5: buona prova da ala atipica per Pellegrini che galleggia fra le linee, sfiora il gol su inserimento e confeziona l’assist per l’1-1 di Bastoni. “Assistman”

Scamacca 7: chiamato a una prova complicata, tanti palloni da ripulire spalle alla porta, più da rifinitore che da finalizzatore. Ruolo in cui si cala con abnegazione e sacrifico. Duetta con i compagni, trova alla grande intesa con Frattesi, si vede negare da Strakosha un gol meritato nell’1vs1 sul quale, forse, poteva angolare un po’ di più. “Featuring”