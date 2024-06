CalcioWeb

Le ultime anticipazioni hanno trovato conferma: Alessio Dionisi ha firmato ed è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Sul fronte direttore sportivo è fatta anche per l’arrivo di Morgan De Sanctis, reduce dall’esperienza alla Salernitana. L’accordo è stato raggiunto per un biennale.

Il club rosanero non ha intenzione di nascondersi: punta senza mezzi termini alla promozione diretta dopo l’ultima stagione di assestamento.

Il profilo dell’ex Empoli e Sassuolo è quello giusto per iniziare un progetto a lungo termine e confermarsi anche in massima categoria. Ma un passo alla volta, la dirigenza adesso dovrà regalare al tecnico colpi di alto spessore per esaltare le idee di gioco del tecnico Dionisi.