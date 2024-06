L’urlo di Jasmine! Paolini in semifinale al Roland Garros, raggiunta la top 10 WTA

CalcioWeb

Il tennis italiano monopolizza l’attenzione al Roland Garros. All’indomani del trionfo di Jannik Sinner su Dimitrov, con tanto di incoronazione come nuovo numero 1 al mondo, nel tabellone femminile Jasmine Paolini non smette di stupire e conquista la sua prima semifinale del Roland Garros in carriera.

La giovane tennista toscana, attuale numero 15 al mondo, da lunedì sarà la quinta tennista nella storia dell’Italia a raggiungere la top 10 WTA. Un altro traguardo storico! Per riuscirci, Paolini ha superato la numero 4 del Ranking, Elena Rybakina, nei quarti di finale di questo pomeriggio: l’azzurra si è imposta 6-2 / 4-6 / 6-4. In semifinale attende la vincente di Sabalenka-Andreeva.