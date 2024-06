Scozia-Svizzera finisce 1-1: perchè questo risultato è importantissimo per l’Italia

CalcioWeb

La scelta di piazzare Scozia-Svizzera come partita delle ore 21:00 potrebbe aver fatto storcere più di qualche naso. Le due squadre non avranno certo il talento della Germania padrona di casa, ma hanno messo in piedi una gara sorprendentemente accesa e in bilico fino ai minuti finali.

L’autogol di Schar e la rete dell’ex Inter Shaqiri hanno permesso alle due squadre di uscire con un punto a testa, forse nel finale la Scozia, decisamente più arrembante rispetto al 5-1 subito all’esordio dalla Germania, avrebbe meritato qualcosina in più ma ha anche rischiato di subire l’1-2 annullato a Embolo per fuorigioco.

Perchè Scozia-Svizzera è importante per l’Italia?

La partita in questione sarà stata seguita con attenzione in casa Italia. Il motivo è presto detto. La seconda classificata del Girone A affronterà la seconda classificata del Girone B, quello dell’Italia.

Attualmente nessuna posizione è decisa: nell’ultimo turno la Germania giocherà contro la Svizzera per blindare il primo posto, entrambe, in caso di pareggio, finirebbero prima e seconda; la Scozia affronterà l’Ungheria, entrambe proveranno a finire al più fra le migliori terze (servirà una vittoria probabilmente), i britannici hanno addirittura la possibilità di passare come seconda nel caso in cui dovessero vincere e la Svizzera dovesse perdere contro la Germania, scenario tutt’altro che improbabile.

In base al risultato di Spagna-Italia di domani, gli azzurri potrebbero già farsi un’idea di chi potrebbe essere la loro avversaria agli ottavi: se l’Italia dovesse passare come seconda, risultato probabile in caso di non vittoria contro la Spagna, nel primo turno eliminatorio Donnarumma e compagni potrebbero affrontare una tra Svizzera e Scozia.

La classifica Girone A di Euro 2024

Germania 6 Svizzera 4 Scozia 1 Ungheria 0