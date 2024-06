Euro 2024, Italia agli ottavi se: tutte le combinazioni per il match contro la Spagna

CalcioWeb

Nella prima giornata del secondo turno di Euro 2024, oltre alle partite del Girone A, quello della Germania già qualificata agli ottavi, si è giocata anche la prima partita del Girone B, quello dell’Italia. Croazia e Albania, le due squadre sconfitte nella gara inaugurale, hanno pareggiato per 2-2 con una grande rimonta degli albanesi maturata nel finale di gara. Un risultato che avrà fatto felice Eva Murati, la sexy tifosa albanese che ha incantato Euro 2024. L’Italia grazie a questo risultato può accedere agli ottavi di Euro 2024 già da subito in base alle combinazioni di risultato relative alla partita contro la Spagna.

Italia agli ottavi se… tutte le combinazioni contro la Spagna

Attualmente il Girone B vede la Spagna prima con 3 punti e +3 di differenza reti, l’Italia seconda con 3 punti e +1 di differenza reti, Albania (-2 differenza reti) e Croazia (-3 differenza reti) ferme a 1 punto. L’Italia si qualifica agli ottavi se:

batte la Spagna: in questo caso otterrebbe anche la certezza matematica del primo posto nel girone per via dello scontro diretto vinto anche se dovesse perdere l’ultima gara contro la Croazia.

In caso di pareggio, con 4 punti raccolti, l’Italia avrebbe almeno il terzo posto assicurato nel girone, nonchè un’ottima possibilità di rientrare almeno fra le migliori terze: per pensare a tale opzione però i tempi sono ancora prematuri, servirà almeno aspettare l’esito di tutte le gare del secondo turno per avere un quadro generale. Con 4 punti però, all’Italia basterebbe non perdere l’ultima partita per essere matematicamente seconda.

In caso di sconfitta contro la Spagna, la ‘Roja’ sarebbe matematicamente prima e l’Italia dovrebbe giocarsi il tutto per tutto contro la Croazia nell’ultima partita. In questo caso attenzione all’Albania: se dovesse battere una Spagna con i remi in barca e l’Italia dovesse perdere contro la Croazia, gli azzurri sarebbero fuori dai giochi.

Euro 2024, i criteri che determinano la classifica in caso di arrivo a pari punti

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Differenza reti generale nel gruppo

Gol segnati nel gruppo

Disciplina: -3 punti espulsione, -1 ammonizione, -3 espulsione per doppio giallo

Ranking

Se 2 squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell’ultima partita del girone e pareggiano, la classifica viene determinata dai rigori, purché nessun’altra squadra del girone abbia gli stessi punti al termine della fase a gironi