Turchia-Portogallo, invasione a fine gara: lo steward falcia Ramos che si infortuna | VIDEO

Turchia-Portogallo ha regalato grande spettacolo con i lusitani capaci di vincere 0-3 e archiviare il primo posto nel girone. Non solo gol e grandi giocate, anche un comico autogol (VIDEO) che, incredibile ma vero, non è l’episodio più clamoroso della partita. Quello che è accaduto dopo il triplice fischio lo supera sicuramente.

Con i calciatori di Turchia e Portogallo ormai pronti a lasciare il terreno di gioco, alcuni tifosi hanno deciso di lasciare gli spalti per fare invasione. Iniziata subito la classica rincorsa degli Steward che, oltre ai calciatori, hanno dovuto evitare anche staff e panchine presenti sul terreno di gioco a fine gara. Uno degli steward non è riuscito a ‘dribblare’ Goncalo Ramos, distratto da quanto stava accadendo, colpendolo in pieno. Un vero e proprio tackle degno del miglior Pepe, suo compagno di nazionale.

Nel filmato in calce all’articolo si vede lo scontro, piuttosto duro, nel quale Goncalo Ramos ha nettamente la peggio rialzandosi dolorante e zoppicando. La speranza del Portogallo è che si tratti solo di una contusione e non di un infortunio più serio!