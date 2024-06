Turchia-Portogallo, autogol clamoroso: CR7 furioso, poi succede l’impossibile | VIDEO

CalcioWeb

Euro 2024 sembra proprio l’Europeo degli autogol, ma quanto accaduto in Turchia-Portogallo ha del clamoroso. Fin qui, e l’Italia lo sa benissimo visto quanto accaduto contro la Spagna, si è trattato di episodi sfortunati nei quali la palla è carambolata contro un compagno di squadra ma in Turchia-Portogallo l’autogol è stato tanto comico quanto clamoroso.

Tutto è nato da un litigio fra Cristiano Ronaldo e Cancelo: recupero palla del Portogallo in posizione molto ghiotta non capitalizzato a causa di un passaggio sbagliato. Sul pallone, ormai troppo lungo, interviene Akaydin, difensore della Turchia che alleggerisce verso il suo portiere in uscita. Peccato che la palla non vada nella stessa direzione dell’estremo difensore colto in contropiede da un clamoroso autogol! CR7 e Cancelo passano dal ‘mandarsi a quel paese’ a esultare insieme…

Samet Akaydin’in kendi kalesine attığı golle fark 2’ye çıktı — Odatv (@odatv) June 22, 2024