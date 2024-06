Il miracolo di Zaccagni: senza l’1-1 contro la Croazia, l’Italia sarebbe eliminata

CalcioWeb

L’Italia ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024 e il percorso verso la finale si preannuncia favorevole. L’unica squadra al livello degli azzurri è l’Inghilterra ma il percorso della squadra di Southgate in questa prima parte di competizione è stato molto deludente.

La compagine di Luciano Spalletti ovviamente non potrà permettersi passi falsi, a partire dalla sfida degli ottavi di finale contro la Svizzera. Poi ai quarti di finale una tra Slovacchia e Inghilterra (con Bellingham e compagni nettamente favoriti) e in semifinale una tra Romania, Olanda, Austria e Turchia.

Il gol di Zaccagni

Il gol di Mattia Zaccagni ha fatto esplodere tutti i tifosi azzurri ma soprattutto si è confermato determinante per la qualificazione degli azzurri agli ottavi di Euro 2024. Senza il gol del laziale, infatti, l’Italia sarebbe finita al terzo posto del girone alle spalle di Spagna e Croazia.

Le squadre qualificate come migliori terze sono state Olanda (4 punti), Georgia (4 punti), Slovacchia (4 punti), e Slovenia (3 punti). L’Italia, senza il gol di Zaccagni, sarebbe stata a 3 punti ma in svantaggio con la Slovenia per la differenza reti (-1 dell’Italia contro lo zero della Slovenia). Quindi fuori dall’Europeo.