Bari o Cremonese, la decisione definitiva di Manuel De Luca: c’è l’ufficialità!

CalcioWeb

La Cremonese ha superato la concorrenza del Bari e si è assicurato Manuel De Luca, attaccante in grado di dominare il campionato di Serie B. La notizia è ufficiale.

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.C. Sampdoria le prestazioni sportive del calciatore Manuel De Luca. Punta centrale di 192 centimetri, De Luca è nato a Bolzano il 17 luglio 1998. Dopo le primissime esperienze nel settore giovanile del Sudtirol, l’attaccante passa all’Inter e quindi nel vivaio del Torino. In maglia granata raggiunge la fase finale nei campionati Under 17 e, nella stagione successiva, Primavera (26 presenze, 13 gol). Un rendimento che lo proietta giovanissimo in orbita prima squadra con l’emozione dell’esordio in Coppa Italia nel derby con la Juve del gennaio 2018, valido per i quarti di finale. Poco dopo si trasferisce al Renate e il campionato successivo passa all’Alessandria.

De Luca chiude il bilancio della sua stagione e mezza in Serie C con 14 gol in 49 partite. Il salto in Serie B arriva con la maglia dell’Entella e prosegue con Chievo Verona, Perugia e Sampdoria per un bilancio di 116 partite giocate, 29 gol realizzati e 10 assist per i compagni. Per lui anche 2 presenze in Serie A con i blucerchiati. Nella passata stagione grazie al suo contributo in fase realizzativa e nel gioco di raccordo, De Luca è stato determinante nella scalata verso i play off della Sampdoria.

L’attaccante sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028.

Benvenuto in grigiorosso, Manuel!”, si legge sul sito della Cremonese.