Calafiori, la smentita della fidanzata: “non ho nessun profilo Tik Tok” | FOTO

Nella serata di sabato aveva fatto rumore un messaggio pubblicato da Benedetta Boeme, fidanzata di Calafiori, in cui annunciava la rottura della relazione con il difensore e il passaggio del calciatore all’Arsenal. La ragazza ha smentito tutto con una Storia sul profilo Instagram.

“Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok. Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere. Questo è il mio unico profilo social, io non mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicate, che poi vengono riportate su articoli, di chiudere immediatamente il profilo, altrimenti mi muoverò per vie legali”, le sue parole.