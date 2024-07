Atalanta, tutto pur di tenere Koopmeiners: pronta una cessione inaspettata

CalcioWeb

“È come nei giorni scorsi, ogni tanto è bene essere ripetitivi. Non è in programma la sua cessione“. Luca Percassi, amministratore delegato, torna a confermare la situazione di Teun Koopmeiners: il calciatore olandese non è in vendita. Altra secchiata d’acqua ghiacciata sulla Juventus che, nei giorni scorsi aveva provato a sondare il terreno per il calciatore vendendosi chiudere la porta in faccia.

La sensazione è che per arrivare al centrocampista oranje servano 50-60 milioni cash, cifra che la Juventus tenterà di mettere insieme con una serie di cessioni (quella di Huijsen è la prima), seppur il mercato che ha in programma Giuntoli sia piuttosto dispendioso.

El Bilal Toure lascia l’Atalanta?

L’Atalanta, comunque, non ha bisogno di soldi. Il mercato sarà finanziato da un’altra cessione, per certi versi inaspettata. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, El Bilal Toure, grande colpo di mercato della passata stagione, ma frenato da un brutto infortunio, potrebbe essere il sostituto scelto dallo Stoccarda per rimpiazzare Guirassy.

Appena un anno e sole 15 partite dopo, seppur con un Europa League in più in bacheca, El Bilal Toure potrebbe già lasciare l’Atalanta e far incassare ai bergamaschi un importante gruzzoletto in grado di rendere meno allettanti eventuali offerte monstre in arrivo dal mercato.