Calciomercato, l’Avellino fa sul serio: colpo da 90 a centrocampo

L’Avellino è scatenato sul calciomercato. Il club biancoverde programma la prossima stagione con il chiaro obiettivo di lottare per la promozione in Serie B. E’ fatta per l’arrivo di Dimitrios Sounas, un calciatore in grado di spostare gli equilibri in Serie C.

Il centrocampista, in uscita dal Catanzaro, è pronto a firmare un contratto biennale con l’Avellino. La chiusura dell’affare è prevista entro le prossime 48 ore.

Sounas ha già vinto il campionato di Serie C con le maglie di Reggina, Perugia e Catanzaro. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Aris Salonicco, Apollon Smyrnis e Monopoli.