Calciomercato Bari: non solo Lasagna, vicino un altro attaccante

Il Bari continua a muoversi sul calciomercato e gli obiettivi per la prossima stagione in Serie B sono ambiziosi. La dirigenza è chiamata a riscattare l’ultimo brutto campionato e le prime mosse di mercato sono state di ottimo livello.

Non solo Kevin Lasagna, il Bari è in contatto per definire un’altra trattativa per il reparto avanzato. Secondo le ultime notizie un altro nome in cima alla lista è quello di Stefano Moreo del Pisa, una prima punta molto dinamica e veloce nonostante il fisico strutturato.

Chi è Stefano Moreo

Cresciuto nelle giovanili di Milan e Coronnese, nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Entella, Teramo, Venezia, Palermo, Empoli, Brescia e Pisa, dimostrandosi anche un discreto realizzatore.