Bologna, tutti i nomi per la difesa: Hummels il sogno, due alternative dalla Serie A

Riccardo Calafiori è destinato a lasciare il Bologna, su di lui l’Arsenal, pronta a un’offerta che gravita intorno ai 50 milioni di euro. La classica proposta che non si può rifiutare e che, nonostante l’incasso importante (una percentuale sostanziosa andrà al Basilea) lascerà un vuoto importante da colmare nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano. Il calciomercato del Bologna dovrà ripartire anche e soprattutto dalla difesa.

Bologna su Hummels: la situazione

Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, un’indiscrezione di mercato infiamma il calciomercato del Bologna: la dirigenza felsinea starebbe pensando a Mats Hummels. Il difensore tedesco classe 1988 è attualmente svincolato, dopo l’ultima esperienza al Borussia Dortmund terminata con la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid.

C’è già stato un contatto tra le parti per sondare la disponibilità, il Bologna dal canto suo può mettere sul piatto la partecipazione alla prossima Champions League e un buon minutaggio, aspetti che potrebbero fare la differenza rispetto ad altre proposte.

Le alternative dalla Serie A

Nel caso in cui l’esperto difensore centrale tedesco non dovesse arrivare, il Bologna è pronto a sondare nuove piste, anche in Italia. Fra i nomi caldi accostati ai felsinei ci sono quello di Bijol, centrale dell’Udinese visto anche agli Europei con la Slovenia e Pongracic, centrale del Lecce che a Euro 2024 ha vestito la maglia della Croazia.