Calciomercato Juventus, sfuma Calafiori: già individuato il ‘sostituto’

La Juventus fa sul serio sul calciomercato in entrata e uscita. Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo a centrocampo di Douglas Luiz in una maxi-operazione con l’Aston Villa ed è in arrivo anche l’annuncio di Khéphren Thuram dal Nizza per 20 milioni di euro più bonus.

Il dirigente Giuntoli ha avviato anche i contatti con l’Atalanta per Koopmeiners. La richiesta dei nerazzurri è di 60 milioni di euro e le parti sono in contatto per limare la differenza tra domanda ed offerta. Sfuma, invece, l’arrivo in difesa di Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna si è imposto a Euro 2024 con la maglia dell’Italia ed è finito nel mirino delle squadre più importanti in Europa.

Il futuro del 22enne dovrebbe essere in Premier League, all’Arsenal. I Gunners hanno messo sul piatto 47 milioni di euro e la trattativa è in una fase avanzata.

Il ‘sostituto’ alla Juventus

Il nuovo difensore della Juventus potrebbe arrivare proprio dall’Arsenal. Il club bianconero ha avviato i contatti Jakub Piotr Kiwior, pupillo di Thiago Motta. Si tratta di un difensore polacco classe 2000 di piede sinistro in grado da giocare da centrale e terzino in una difesa a 4 o da terzo a sinistra in una difesa 3.

E’ una vecchia conoscenza del campionato italiano per il passato allo Spezia. In carriera ha indossato anche le maglie di Podbrezová e Žilina. La trattativa con la Juventus potrebbe andare in porto per circa 15 milioni di euro.