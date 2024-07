Calciomercato, il figlio di Martin Palermo in Serie B: l’annuncio infiamma i tifosi

CalcioWeb

La Carrarese ha piazzato un grande colpo per il campionato di Serie B. E’ stata definita la trattativa per l’arrivo di Ryduan Palermo, attaccante classe 1996. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato sul sito.

“Carrarese Calcio 1908 comunica di aver definito il tesseramento del calciatore Ryduan Palermo, classe 96 e di professione attaccante. Il nativo di La Plata si lega ai colori azzurri sino al 30.06.2026″.

Chi è Ryduan Palermo

Il “puntero” argentino, figlio d’arte del centravanti della nazionale albiceleste Martin Palermo, è solito muoversi su tutto il fronte offensivo.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal de Sarandì, vanta esperienze in campionati di massima serie sudamericana. In Italia ed a Carrara la sua prima occasione nel professionismo entrando a far parte del reparto avanzato a disposizione di mister Antonio Calabro. L’attaccante argentino vestirà la maglia azzurra con l’obiettivo di imporsi in Italia.