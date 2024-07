Calciomercato, Szczesny conferma l’addio alla Juve: le soluzioni (una in Serie A)

CalcioWeb

La Juventus ha deciso di puntare tutto su Di Gregorio in porta per la prossima stagione e il polacco Szczesny non rientra più nei piani. La conferma è arrivata direttamente dall’estremo difensore.

“La lealtà è molto, molto importante per me. Quindi, se firmo un contratto per due anni significa che so esattamente che cosa voglio fare nei prossimi due anni. Se lo firmo per 4 anni, so che cosa voglio fare nei prossimi 4 anni… e così lo stesso per 10 anni”, sono le parole del polacco a “Foot truck tv”.

“Voglio rispettare le condizioni del contratto, ma se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla”, conferma Szczesny sulla volontà della Juventus.

Le soluzioni sul futuro di Szczesny

La soluzione principale per il futuro di Szczesny porta all’Arabia Saudita e all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. L’offerta economica è molto importante ma l’estremo difensore non ha ancora preso una decisione definitiva. Negli ultimi giorni si è inserita una squadra di Serie A: il Monza, alla ricerca proprio del sostituto di Di Gregorio. I bianconeri potrebbero favorire l’operazione Szczesny-Monza attraverso il pagamento di una parte dell’ingaggio.