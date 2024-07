Calciomercato Juventus, si sblocca Chiesa: contatti a sorpresa e 30 milioni in arrivo

CalcioWeb

Federico Chiesa non rientra nei piani della Juventus e per il futuro potrebbe aprirsi una soluzione a sorpresa. Il calciatore della Nazionale italiana non è un punto di riferimento nello ‘scacchiere’ di Thiago Motta e sono in corso valutazioni sul trasferimento immediato già in questa sessione di calciomercato.

Il calciatore è in trattativa con due squadre di Serie A (Napoli e Roma) ma nelle ultime ore si è registrato l’inserimento del Tottenham. Secondo il sito specializzato FootballTransfers gli Spurs erano sulle tracce dello juventino già durante l’ultima finestra del mercato invernale, lo scorso gennaio, ed ora sono pronti ad inserirsi nella corsa anche grazie ai buoni rapporti mantenuti con Fabio Paratici, ex dirigente bianconero.

L’offerta

Il dirigente è ancora in contatto sia con l’allenatore Ange Postecoglou, che con il presidente Daniel Levy, aggiunge il sito. La valutazione è di 25-30 milioni di euro, cifra alla portata per tanti club di Premier League.